O futbol takımında şok! Pozitif vaka sayısı 11
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcu sayısı 11'e çıktı.
GÜNDEM 01.01.2021, 21:39
Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.
Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı Kahraman Demirtaş da yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek
Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı Kahraman Demirtaş da yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek
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