O devletler Covid-19 aşısı alımını garantiledi! Dev sipariş verdiler

ABD başta olmak üzere bazı devletler, ilaç devi Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısı için büyük sipariş verdi.

Kendilerini sosyal adalet kuruluşu olarak tanımlayan Global Justice Now, ABD ilaç devi Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen deneysel koronavirüs aşısında, Avrupa Birliği'nin 300 milyon, ABD'nin ise 600 milyon dozluk aşıyı garantiye aldığını ve Birleşik Krallık'ın da 40 milyon dozluk ön sipariş verdiğini öne sürdü. Kuruluş, aşıyı tedarik eden ülkelerin, dünya nüfusunun sadece yüzde 14'ünü oluşturduğu konusunda uyardı.

Global Justice Now'un yöneticisi Nick Dearden, konuya ilişkin, "İlaç sisteminin ne denli eşitsiz olduğuna dair daha net bir örnek göremezsiniz. Bazıları milyarlarca pound kazanırken, diğerleri tedaviye gücü yetmediği veya satın alacakları bir ilaç kalmadığı için ölüyor. Bu değişmeli" dedi. Dearden, "Aşı milliyetçiliğine son verilmeli ve acil olarak adil bir şekilde herkese yeterli tedarikin sağlanması zorunludur. Bu büyük şirketlerin ilaçlarımız üzerindeki baskınlığını kırmazsak adaletsizlik devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pfizer, ilk aşamada herkese yetecek miktarda aşı bulunmayacağını, 2020 yılı içinde 50 milyon doz aşı üretmeyi beklediğini, bunun da 25 milyon kişiyi aşılamak için yeterli olduğunu belirtmişti.

