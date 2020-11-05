O bölgeye yılın ilk karı düştü

Türkiye'de havalar yavaş yavaş soğumaya başlarken Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde mevsimin ilk karı yağdı.

Van kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri zor anlar yaşatıyor. Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

