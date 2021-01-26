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Son Dakika

O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kar, don, sağanak, buzlanma ve fırtına

Hava durumu için aktarılan son dakika haberine göre kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde etkili olan yağışlar sonrası bir uyarı daha geldi.

GÜNDEM 26.01.2021, 07:11
O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kar, don, sağanak, buzlanma ve fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamasında geçtiğimiz günlerde birçok ilde etkili olan yağış sonrası bir uyarı daha geldi.
Bir çok ilimize gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulurken kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Marmara'nın batısında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Eskişehir, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu bildirildi.
Meteoroloji Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin altı çizildi ve dikkatli olunması istendi.
Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.
Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15°CİSTANBUL Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16°CKIRKLARELİ Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 13°CKOCAELİ Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 20°C
Ege Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 11°CDENİZLİ Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11°C ila 16°C İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13°C ila 19°CMANİSA Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12°C ila 18°C
Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA Parçalı ve az bulutlu 5°C, 16°CANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2))olması bekleniyor. 12°C, 17°CHATAY Parçalı ve az bulutlu 3°C, 14°CISPARTA Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 6°C, 10°C
İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
ANKARA Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 4°C, 12°CÇANKIRI Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 1°C, 10°CESKİŞEHİR Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 6°C, 14°C KONYA Parçalı, yer yer çok bulutlu 3°C, 12°C
Batı Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 5°C, 11°CDÜZCE Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 8°C, 17°CKASTAMONU Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 2°C, 11°CZONGULDAK Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA Parçalı bulutlu 4°C, 15°CRİZE Parçalı bulutlu 8°C, 17°CSAMSUN Parçalı bulutlu 12°C, 19°CTRABZON Parçalı bulutlu 11°C, 17°C
Doğu Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM Parçalı ve az bulutlu -12°C, 0°CHAKKÂRİ Parçalı ve az bulutlu -10°C, -1°CKARS Parçalı ve az bulutlu -21°C, -6°C VAN Parçalı ve az bulutlu -10°C, 3°C
Güneydoğu Anadolu bölgesinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR Az bulutlu -4°C, 11°CGAZİANTEP Az bulutlu -1°C, 12°CSİİRT Az bulutlu 2°C, 11°CŞANLIURFA Az bulutlu 2°C, 13°C
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