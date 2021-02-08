Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya teşekkür: Her şey değişti
Nwakaeme, 2-0 galip geldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşarak Abdullah Avcı'ya teşekkür etti.
GÜNDEM 08.02.2021, 21:52
Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Attığı golle galibiyete katkı sağlayan Nwakaeme, adım adım ilerlemeye çalıştıklarını belirtti ve, ''Öncelikle takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz.'' dedi.
Hocası Abdullah Avcı'ya teşekkür eden Nwakaeme "Onun gibi bir hocayla çalışmaktan mutluyum. Takımımıza katıldığı andan itibaren her şey değişti. Sezon başında çok iyi başlangıç yapamadık. Olduğumuz yerden mutluyuz. Bundan daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Attığı golle galibiyete katkı sağlayan Nwakaeme, adım adım ilerlemeye çalıştıklarını belirtti ve, ''Öncelikle takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz.'' dedi.
Hocası Abdullah Avcı'ya teşekkür eden Nwakaeme "Onun gibi bir hocayla çalışmaktan mutluyum. Takımımıza katıldığı andan itibaren her şey değişti. Sezon başında çok iyi başlangıç yapamadık. Olduğumuz yerden mutluyuz. Bundan daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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