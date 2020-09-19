Nuri Şahin'den Beşiktaş maçı yorumu!
Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Nuri Şahin, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
GÜNDEM 19.09.2020, 21:32
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Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Nuri Şahin ve golün sahibi Gökdeniz Bayrakdar maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurgulayan Nuri Şahin, "Beraberliği hak ettik, maç biraz daha uzasaydı galibiyeti de yakalayabilirdik" dedi.
Antalyaspor'da golü atan Gökdeniz Bayrakdar ise "Antalyaspor'a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attım. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurgulayan Nuri Şahin, "Beraberliği hak ettik, maç biraz daha uzasaydı galibiyeti de yakalayabilirdik" dedi.
Antalyaspor'da golü atan Gökdeniz Bayrakdar ise "Antalyaspor'a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attım. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
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