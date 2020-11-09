Maliye Bakanlığı geçmişi olan Nurettin Canikli'nin ismi Berat Albayrak'ın istifasının ardından boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı için geçiyor. 62. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, 65. Hükümet Millî Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nurettin Canikli AK Parti Kurucu Üyeleri arasında yer aldı. Nurettin Canikli'nin hayatı, siyasi kariyeri merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Nurettin Canikli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nurettin Canikli'nin biyografisi...



Nurettin Canikli, 1960 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde Şevket, Aişe çiftinin evlatları olarak dünyaya geldi. Yeminli Mali Müşavir olan Canikli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesinde Para-Banka- Finansman alanlarında tamamladı.

Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdar Vekili görevlerini yürüttü. Ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı. Kurucu üyesi olduğu AK PARTİ'de Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

22, 23, 24 ve 26. Dönemde Giresun Milletvekili seçildi. 22. Dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı olarak görev aldı. 23 ve 24. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 62. Hükûmette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı ve Millî Savunma Bakanlığı görevlerini yaptı.

İngilizce bilen Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır.

