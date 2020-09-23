Nureddin Itr Hocaefendi vefat etti

1937 yılında Halep’te doğan İslam dünyasının ünlü alimlerinden Nureddin Itr Hocaefendi bugün İstanbul’da vefat etti.

Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin hizmetkârı olarak tanınan Nureddin Itr çağımızın önemli muhaddisleri arasında yer alıyordu.

Nureddin Itr Hocaefendi'nin vefatının ardından çok sayıda isim sosyal medyada taziye mesajı yayınladı.

