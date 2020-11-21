Numan Kurtulmuş'tan 'reform' çıkışı!

AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bakırköy İlçe örgütünün 7. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Kurtulmuş, “Reform durduk yere yapılmaz. Bütün reformlar halkın talepleri çerçevesinde olur” dedi.

“Uzunca bir süredir AK Parti'nin reform iradesini terk ettiğini zannedenler, düşünenler şimdi Cumhurbaşkanımızın bu kararlı ifadelerinden sonra siz reform yapamazsınız anlamına gelecek bazı sözler söylüyor” diyen Kurtulmuş, AK Parti’nin reform iradesinin sahici, ciddi ve güçlü olduğunu öne sürdü.

‘Reformun durduk yere yapılmayacağını’ ifade eden Kurtulmuş, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Reform durduk yere yapılmaz. Bütün reformlar halkın talepleri çerçevesinde olur. Ak Parti 18 yılı aşkın devam eden bu süreçte çok sayıda reform yapmış bir siyasi partidir. Türkiye'de sivil ve asker yargılanması konusunda ikiliği ortadan kaldıran parti hangi partidir? Ak Parti'nin iradesidir. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını değiştirerek sivil ağırlıklı hale getiren hangi partidir? Hepimiz hatırlıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının olduğu gün acaba bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda ne bildiri çıkacak diye siyaset üstünde bir vesayet var mıydı? Vardı. Şimdi normal Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor, hiç kimse ilgilenmiyor.

Vesayete, asker-sivil bürokrat vesayete son veren parti Ak Parti'dir. Ve bundan sonra siyasetin üstünde hiçbir şekilde hiçbir vesayet olmayacaktır. Sabaha kadar uzatabiliriz. Siyaset alanında, hukuk alanında sayısız reformları yapan Ak Parti'nin bundan sonra da milletin, Türkiye demokrasisinin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün değişiklikleri, reformları yapacağından hiçbir şekilde kimse tereddüt etmesin. Bu yolda samimiyetle yürümeye devam edeceğiz.”

