Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşıyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşadığımız bir dönemden beraber geçiyoruz." dedi.
GÜNDEM 14.11.2020, 21:45
AKP Arnavutköy 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşadığımız bir dönemden beraber geçiyoruz. Yedi düvel karşımıza geçmiş bütün bu coğrafyalardaki gelişmelerde Türkiye'ye fren yaptırmaya, Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'yi yolundan çevirmeye çalışıyor" dedi.
"Dünyada siyaseten, ekonomik bakımdan, uluslararası ilişkiler bakımından, toplumsal düzen bakımından hatta halkların milletlerin kendi aralarındaki ilişkiler bakımından yeni bir döneme girmekte olduğumuza hiç şüphe yoktur. Her şey yeniden yapılıyor, yeniden yapılanıyor." diyen Numan Kurtulmuş, "Böyle bir ortamda özellikle dünyanın tarih boyunca merkezi olan Türkiye'nin içerisinde yaşadığı bu coğrafya yani Kafkaslar, Mezopotamya, Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz, bu bölgede, Türkiye'nin de merkezinde olduğu bu bölgede de her şey yeniden yapılanıyor. İçerisinde bulunduğumuz süreci çok iyi okumak ve anlamak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
"Dünyada siyaseten, ekonomik bakımdan, uluslararası ilişkiler bakımından, toplumsal düzen bakımından hatta halkların milletlerin kendi aralarındaki ilişkiler bakımından yeni bir döneme girmekte olduğumuza hiç şüphe yoktur. Her şey yeniden yapılıyor, yeniden yapılanıyor." diyen Numan Kurtulmuş, "Böyle bir ortamda özellikle dünyanın tarih boyunca merkezi olan Türkiye'nin içerisinde yaşadığı bu coğrafya yani Kafkaslar, Mezopotamya, Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz, bu bölgede, Türkiye'nin de merkezinde olduğu bu bölgede de her şey yeniden yapılanıyor. İçerisinde bulunduğumuz süreci çok iyi okumak ve anlamak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
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