Numan Kurtulmuş: FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Twitter'dan, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Adalet yerini buldu." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

