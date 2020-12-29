Nüfusa oranla en hızlı aşılama yapan siyonist İsrail
İşgalci İsrail, dünya genelinde nüfusuna oranla en fazla koronavirüs aşılaması yapan konumunda.
GÜNDEM 29.12.2020, 20:48
Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana üçüncü kez karantinaya giren İsrail'de aşılama süreci yaklaşık bir hafta önce başlamıştı.
İsrail Başbakanı işgalci Binyamin Netanyahu 19 Aralık'ta canlı yayında aşı olmuştu. Bunun ardından ülkede kapsamlı bir aşılama kampanyası başlatıldı. İsrailli yetkililere göre ülkede şu ana kadar 280 bini aşkın doz koronavirüs aşısı yapıldı.
Aşılamanın hızlandırılması ve günlük 150 bin doz aşı yapılması için çalışmalar sürüyor.
Bu rakamlarla beraber İsrail dünyada nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşılaması yapan ülke konumuna yükseldi.
Koronavirüs salgınının önemli ölçüde etkilediği ülkeler arasında yer alan İsrail'de şimdiye dek 408 binden fazla vaka tespit edildi. 3 bin 256 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İsrail Başbakanı işgalci Binyamin Netanyahu 19 Aralık'ta canlı yayında aşı olmuştu. Bunun ardından ülkede kapsamlı bir aşılama kampanyası başlatıldı. İsrailli yetkililere göre ülkede şu ana kadar 280 bini aşkın doz koronavirüs aşısı yapıldı.
Aşılamanın hızlandırılması ve günlük 150 bin doz aşı yapılması için çalışmalar sürüyor.
Bu rakamlarla beraber İsrail dünyada nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşılaması yapan ülke konumuna yükseldi.
Koronavirüs salgınının önemli ölçüde etkilediği ülkeler arasında yer alan İsrail'de şimdiye dek 408 binden fazla vaka tespit edildi. 3 bin 256 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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