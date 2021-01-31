NTV ve Rıdvan Dilmen'e boykot çağrısı!

Galatasaray Spor Kulübü taraftar grubu ultrAslan, Twitter'da yayımladığı bir açıklamayla NTV kanalını ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i boykot etme çağrısında bulundu.

ultrAslan, Dilmen'in NTV'nin dünkü yayınında Galatasaray'a yönelik algı operasyonu yaptığını öne sürdü.

İşte, ultrAslan'ın o açıklaması:

