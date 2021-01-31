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NTV ve Rıdvan Dilmen'e boykot çağrısı!
Galatasaray taraftar gurubu ultrAslan, Twitter'da NTV kanalını ve Rıdvan Dilmen'i boykot etme çağrısında bulundu.
GÜNDEM 31.01.2021, 00:28
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Galatasaray Spor Kulübü taraftar grubu ultrAslan, Twitter'da yayımladığı bir açıklamayla NTV kanalını ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i boykot etme çağrısında bulundu.
ultrAslan, Dilmen'in NTV'nin dünkü yayınında Galatasaray'a yönelik algı operasyonu yaptığını öne sürdü.
İşte, ultrAslan'ın o açıklaması:
ultrAslan, Dilmen'in NTV'nin dünkü yayınında Galatasaray'a yönelik algı operasyonu yaptığını öne sürdü.
İşte, ultrAslan'ın o açıklaması:
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