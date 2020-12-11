Norşin Şeyhi Nurettin Mutlu, dâr-ı bekaya uğurlandı

Bölgenin en önemli kanaat önderlerinden ve Norşinde’deki Nakşibendi Dergâhı’nın şeyhi olan merhum Nurettin Mutlu, Norşin medreselerinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Abdurrahmani Taği Mezarlığı’na defnedildi.

Norşin Şeyhi Abdurrahmani Taği’nin torunu Şeyh Nurettin Mutlu, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Tedavi gördüğü Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde vefat eden Şeyh Nurettin Mutlu, bölgenin en önemli kanaat önderlerindendi. Norşinde’deki Nakşibendi Dergâhı’nın da şeyhi olan merhum Nurettin Mutlu, hayatını ilim ve irfan yoluna vakfetmiş, birçok talebenin yetiştirilmesine vesile olmuştu. Norşin medreselerinde kılınan cenaze namazının ardından Nurettin Mutlu, Norşin’in ileri gelen şeyhlerinin meftun olduğu Şeyh Abdurrahmani Taği Mezarlığı’na defnedildi.

Millî Gazete ailesi olarak Şeyh Nurettin Mutlu’ya Allah’tan rahmet, Norşin camiasına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

