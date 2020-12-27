Normalleşmeyin mücadele edin!

Hamas lideri İsmail Heniyye tarafından kaleme alınan imzalı mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “ İsrail’le normalleşmeyin” çağrısı var.

“Suçüstü” manşetiyle gündeme getirdiğimiz ve ısrarla takip ettiğimiz İsrail ile ikinci bir normalleşme sürecinde Hamas’tan Ankara’ya gönderilen mektupta “normalleşme” sürecinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Hamas lideri İsmail Heniyye tarafından kaleme alınan mektupta, İsrail’in sadece İslam coğrafyası için değil, tüm insanlık için büyük bir tehdit olduğu belirtildi. Mektupta, İsrail ile “normalleşme”nin yalnızca Siyonizm’e fayda sağlayacağı ifade edildi. Heniyye, mektubun son bölümünde ise başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerini, Siyonizm mikrobunun yeryüzünden silinmesi adına mücahede etmeye çağırdı.

İşgalci İsrail rejiminin İslam ülkelerinin düşmanı olduğunun hatırlatıldığı Heniyye imzalı mektupta İsrail rejimi ile “normalleşme”nin elle tutulur bir yanının olmadığı vurgulandı.

İsmail Heniyye, İsrail ile “normalleşme”yi suç sayan yasa çıkarılması talebinde de bulunduğu mektubunda, İslam ülkelerinin parlamentolarında normalleşmeyi suç sayan, Filistin halkının meşru haklarını savunan, işgale direnme, toprakları özgürleştirme ve geri dönme hakkını savunan yasaların çıkarılmasını istedi. Heniyye, mektupta, “Normalleşme yolundan yararlanan tek taraf işgalcilerdir. En çok kaybeden ise normalleşen ülkelerin kendisidir” ifadelerini kullandı. Mektubun Ankara’ya ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail rejimiyle ilişkilere dair sarf ettiği sözler ise dikkat çekti.

Hamas lideri Heniyye tarafından Ankara’yla birlikte 30 İslam ülkesine daha gönderilen mektupta, İsrail rejiminin işlediği suçlara tek tek yer verildi.

Mektupta, kimi Arap ülkelerinin Siyonist oluşumla aralarındaki ilişkileri “normalleştirme”ye yönelik anlaşmalar yapmasının büyük bir esef ile izlendiği kaydedildi. Mektupta, Arap ve İslam ülkelerine, hükümetlerine, parlamentolarına ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunularak, İsrail rejimiyle normalleşme projelerine karşı birleşik bir Arap ve İslami cephe inşa etme, normalleşmeyi reddeden pozisyonu güçlendirme, birlikte hareket etme ve bu tehlikeli yola girmeyi önleme talepleri dile getirildi.

Millî Gazete’nin 11 Aralık’ta attığı “Suçüstü” manşetiyle gündeme getirdiği ve ısrarla takip ettiği İsrail rejimi ile ikinci bir normalleşme sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamada bulunulmuştu. Erdoğan’ın Cuma günü sarf ettiği sözler Ankara-Tel Aviv hattında yaşananların bir itirafı şeklinde nitelendirilirken Filistin direnişinin en önemli aktörlerinden olan HAMAS hareketinden Ankara’ya dikkat çeken bir mektubun geldi. HAMAS lideri İsmail Heniyye tarafından kaleme alınan ve otuzu aşkın İslam ülkesinin yöneticilerine gönderilen mektuba Millî Gazete ulaştı. Buna göre söz konusu mektupta İslam ülkelerinin İsrail ile “normalleşme”si sürecinden duyulan rahatsızlık ifade edildi. HAMAS lideri İsmail Heniyye’nin İsrail ile “normalleşme”yi suç sayan yasa çıkarılması talebinde de bulunduğu mektubun Ankara’ya ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu açıklamasının gelmesi dikkat çekti.

Türkiye ile işgalci İsrail rejimi arasındaki yeni “normalleşme” sürecinde yaşanan sıcak gelişmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ağızdan itirafı da eklenirken geçtiğimiz günlerde Filistin cephesinden Türkiye’ye anlamlı bir mesaj geldiği ortaya çıktı. Millî Gazete’nin ulaştığı mektupta İslam ülkelerinin İsrail ile “normalleşme” sürecinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. HAMAS lideri İsmail Heniyye tarafından kaleme alınan ve Beştepe’ye de gönderilen mektupta, İsrail rejiminin işlediği suçlara tek tek yer verilirken kimi Arap ülkelerinin Siyonist oluşumla aralarındaki ilişkileri “normalleştirme”ye yönelik anlaşmalar yapmasının büyük bir esef ile izlendiği kaydedildi.

HAMAS lideri İsmail Heniyye’nin imzasıyla aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı otuzu aşkın İslam ülkesi liderine gönderilen mektupta çok önemli ifadelere yer verildi. Mektupta, “Normalleşme yolundan yararlanan tek taraf işgalcilerdir. En çok kaybeden ise normalleşen ülkelerin kendisidir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan HAMAS lideri Heniyye tarafından gönderilen mektupta Arap ve İslam ülkelerine, hükümetlerine, parlamentolarına ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunularak, İsrail rejimiyle normalleşme projelerine karşı birleşik bir Arap ve İslami cephe inşa etme, normalleşmeyi reddeden pozisyonu güçlendirme, birlikte hareket etme ve bu tehlikeli yola girmeyi önleme talepleri dile getirildi.

Millî Gazete’nin ulaştığı mektupta dikkat çeken bir başka talepte daha bulunuldu. Bu bağlamda Heniyye, İslam ülkelerinin parlamentolarında normalleşmeyi suç sayan, Filistin halkının meşru haklarını savunan, işgale direnme, toprakları özgürleştirme ve geri dönme hakkını savunan yasaların çıkarılmasını istedi. Öte yandan söz konusu mektupta, Siyonist işgalin tüm İslam ülkelerinin ortak düşmanı olduğu ve bu şekilde kalmaya devam edeceği de vurgulandı.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada önemli sözler sarf etmişti. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Erdoğan, Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki “normalleşme” sürecine dair İsrail ile istihbari noktada iletişimde bulunulduğunu belirtmişti. Gönüllerinin İsrail ile münasebetleri daha iyi bir noktaya taşımayı arzu ettiğini dile getiren Erdoğan, “İsrail ile istihbari noktada münasebetimiz kesilmiş değil. En tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. En tepe noktadaki kişilerle bu tür sıkıntılar olmasa, ilişkilerimiz çok farklı olabilirdi. Ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım” ifadelerini kullanmıştı.

* Millî Gazete, Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ikinci “normalleşme” sürecine ilişkin gelişmeleri günlerdir aktarıyor. Siyonist İsrail rejimi ile ikinci bir normalleşme süreci arayışına girildiği yönündeki bilgileri ilk olarak gazetemiz 11 Aralık’ta ‘Suçüstü’ manşetiyle duyurmuştu. Söz konusu haberimizde ilk etapta ilişkilerin yeniden büyükelçilik seviyesine getirilmesinin planlandığı ve anlaşmanın en büyük amacının İsrail’in Doğu Akdeniz’de gasp ettiği doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya satması olduğu ortaya konmuştu. İsrail’le normalleşme Ankara tarafından yalanlanmazken “Suçüstü” manşetimizi teyit eden itiraf Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın’dan gelmişti. İsrail’in Türkiye ile “normalleşme”den kazanacağı çok şeyi olduğunu kaydeden Caşın, Türkiye’nin Mart ayı itibarıyla İsrail’e büyükelçi atamasının da mümkün olabileceğini söylemişti. Öte yandan Caşın, İsrail’in bir adım atması halinde Türkiye’nin iki adım atabileceğini de belirtmişti.

* Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın’ın Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ilişkilere ilişkin yapmış olduğu açıklamanın ardından İsrail rejimi merkezli yayın yapan Walla News haberi sitesi de dikkat çeken bir bilgi aktarmıştı. Bu bağlamda Millî Gazete’nin Türkiye halkına aktardığı iddialara göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile işgalci İsrail rejimi arasındaki ilişkilerin “normalleşmesi” adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunuyor. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyun Bayramov’un da geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail rejimi Dışişleri Bakanı Gabriel Askhenazi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilmişti. Aktarılan bilgilere göre iki ismin görüşmesinde Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı. Görüşmede Bayramov’un Askhenazi’ye Azerbaycan’ın görüşünü aktardığı ve Türkiye ile İsrail rejiminin ilişkileri “normalleştirmek” için uygun bir zamanın içerisinde olduklarını söylediği kaydedildi.

İşte Millî Gazete’nin ulaştığı HAMAS lideri İsmail Heniyye tarafından 21 ARALIK 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen ıslak imzalı mektubun aslı.

