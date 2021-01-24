“Normalleşme” perde önüne mi taşınıyor?

Millî Gazete konuya dair gelişmeleri ısrarla takip ederken Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ikinci “normalleşme” sürecine dair önemli bir gelişme daha yaşandı. Yabancı bir yayın organına konuşan İsrail rejimi Enerji Bakanı Steinitz, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda görmekten mutluluk duyarız” açıklamasında bulundu. Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki “normalleşme” görüşmelerinin söz konusu açıklamalar ile birlikte artık perde önüne taşınabileceği düşünülüyor.

Türkiye ile işgalci İsrail rejimi arasındaki ikinci “normalleşme” görüşmelerinde bulunulması gündemdeki yerini korurken İsrail rejimi Enerji Bakanı Yuval Steinitz’den önemli bir açıklama geldi. CNBC kanalında kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Steinitz, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya hazır olduklarını söyledi.



Siyonist İsrail rejimi Enerji Bakanı Steinitz, yapmış olduğu açıklamalarda, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda görmekten mutluluk duyarız” dedi. Steinitz, böylesi bir durumun ticari ilişkiler noktasında da iyi olacağını kaydetti. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Steinitz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beş yıl önce yaşadığı bir diyaloğu da aktardı. Steinitz, konuya ilişkin olarak, “5 yıl önce Erdoğan ile Beyaz Saray’da bir araya gelmiştik. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanıştım ve İsrail gazını (Müslümanlardan gasp ettiği) bir boru hattıyla Türkiye’ye ihraç etme olasılığını tartıştık. Enerji Bakanlığı uzmanlarıyla da görüşmelerimiz oldu” ifadelerini kullandı.



İşgalci İsrail rejiminin Doğu Akdeniz’de gasp ettiği Müslümanlara ait olan enerji kaynaklarını daha maliyetsiz ve güvenli olması (!) nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa’ya satma seçeneğini düşündüğü biliniyor. Türkiye ile İsrail rejiminin 2016 yılında “normalleşme” anlaşması imzalamasının sebeplerinden birini de bu durum oluşturmuştu. Bu doğrultuda Türkiye ve İsrail yetkilileri arasında görüşmelerde bulunulmuş ve doğalgazın Türkiye’ye taşınmasını sağlayacak boru hattı için prensipte anlaşmaya varılmıştı.



Steinitz’in Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye dair açıklamaları Ankara ile Tel Aviv rejimi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde sıklaşabileceği yönünde yorumlandı.

Öte yandan Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki “normalleşme” görüşmelerinin söz konusu açıklamalar ile birlikte artık perde önüne taşınabileceği düşünülüyor. Millî Gazete, 11 Aralık 2020 tarihinde attığı “Suçüstü” manşetinde Türkiye ile İsrail rejimi arasında “normalleşme” görüşmelerinde bulunulduğunu duyurmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Aralık 2020 Cuma günü yapmış olduğu açıklamada İsrail ile istihbari noktada iletişimde bulunulduğunu kaydetmiş ve gönüllerinin İsrail ile münasebetleri daha iyi bir noktaya taşımayı arzu ettiğini dile getirmişti.

