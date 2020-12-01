Nokıa dizüstü bilgisayar üretecek
Nokia, HMD Global çatısı altında dizüstü bilgisayar üretimi yapacak.
GÜNDEM 01.12.2020, 04:27
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Akıllı telefon üreticisi Nokia'nın HMD Global çatısı altında dizüstü bilgisayar üreteceği açıklandı.
Yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra bir zamanların efsanesi 3310 model telefonun üretimine tekrar başlayan şirket, bu kez de dizüstü bilgisayar üretimi için harekete geçti.
Nokia'nın üreteceği dizüstü bilgisayarlar, Hindistan Standartları Bürosu'nun veritabanında ortaya çıktı.
Verilerde, yeni bilgisayarların model numaralarına da yer verildi. Bu numaralar sırasıyla NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S şeklinde listelendi.
Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle gelmesi beklenen yeni Nokia dizüstü bilgisayarların teknik özellikleri ve tanıtım tarihi henüz belli olmadı.
Yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra bir zamanların efsanesi 3310 model telefonun üretimine tekrar başlayan şirket, bu kez de dizüstü bilgisayar üretimi için harekete geçti.
Nokia'nın üreteceği dizüstü bilgisayarlar, Hindistan Standartları Bürosu'nun veritabanında ortaya çıktı.
Verilerde, yeni bilgisayarların model numaralarına da yer verildi. Bu numaralar sırasıyla NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S şeklinde listelendi.
Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle gelmesi beklenen yeni Nokia dizüstü bilgisayarların teknik özellikleri ve tanıtım tarihi henüz belli olmadı.
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