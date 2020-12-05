Nokia 5.4'ün detayları belli oldu
Nokia'nın yeni cihazı Nokia 5.4, ABD Federal İletişim Kurulu FCC'nin veri tabanında listelendi.
GÜNDEM 05.12.2020, 02:49
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Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia'nın yeni cihazı Nokia 5.4, ABD Federal İletişim Kurulu FCC'nin veri tabanında listelendi.
Yeni akıllı telefonun tasarımı ve bazı özellikleri de ortaya çıkarken listede TA-1340 ve TA-1333 model numarasına sahip olan iki adet Nokia markalı telefon da göründü.
Her iki cihazın da Nokia 5.4'ün farklı varyantları olduğu ancak TA-1333 modelinin 5 GHz Wi-Fi bağlantısına sahip olmayan daha ucuz versiyon olacağı söylendi.
Nokia 3.4'ün tasarımına benzetilen telefonun, USB-C şarj girişi ve 3,5 mm'lik jak girişine sahip olduğu, ses açma/kapama ve güç düğmelerinin ise sağ tarafa yerleştirildiği belirtiliyor. Telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında üçlü kamera kurulumu ve 4.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.
Yeni akıllı telefonun tasarımı ve bazı özellikleri de ortaya çıkarken listede TA-1340 ve TA-1333 model numarasına sahip olan iki adet Nokia markalı telefon da göründü.
Her iki cihazın da Nokia 5.4'ün farklı varyantları olduğu ancak TA-1333 modelinin 5 GHz Wi-Fi bağlantısına sahip olmayan daha ucuz versiyon olacağı söylendi.
Nokia 3.4'ün tasarımına benzetilen telefonun, USB-C şarj girişi ve 3,5 mm'lik jak girişine sahip olduğu, ses açma/kapama ve güç düğmelerinin ise sağ tarafa yerleştirildiği belirtiliyor. Telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında üçlü kamera kurulumu ve 4.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.
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