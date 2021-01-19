Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi Rahmet-i Rahman'a kavuştu

Karadeniz Bölgesi’nin önemli âlimlerinden, binlerce hafız, on binlerce talebe yetiştiren M.Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi hakka yürüdü. Cenaze merasimi 20 Ocak Çarşamba günü Termez Merkez Pazar Camii'inde öğle namazına müteakip düzenlenecek.

Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Niyazi Kasapoğlu Hocaefendinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

Twitter hesabından üzücü haberi duyurudan Kıranşal, şu açıklamayı yaptı:

"Samsun, Termede binlerce hafız yetiştiren ve ömrünü Kur'an hizmetlerine vakfeden sadık dava adamı ve bir Ehli sünnet alimi Niyazi Kasapoğlu hocamız da hakka yürüdü. Rabbim makamını âli eylesin. Efendimiz'e (s.a.s) komşu eylesin."

