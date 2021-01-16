Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi dua bekliyor
Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlık sorunları yaşayan Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi, durumunun ağırlaşması nedeniyle Samsun’da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
GÜNDEM 16.01.2021, 04:31
Binlerce hafız yetiştiren, Kur’an-ı Kerim okumayı öğreten, Karadeniz Bölgesi’nin önemli âlimlerinden Niyazi Hocamız, dua bekliyor.
Karadeniz Bölgesi’nin önemli âlimlerinden, binlerce hafız, on binlerce talebe yetiştiren Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle memleketi Samsun’da özel bir hastanede yoğun bakım tedavisi görüyor. Merhum Ahmet Yaşar Hocaefendiye intisaplı Niyazi Hocaefendi, koronavirüse yakalandıktan sonra çeşitli sağlık sorunları yaşadığı için iki aydır tedavi görüyordu. Niyazi Kasapoğlu Hoca, durumunun ağırlaşması nedeniyle geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerinden dua bekleyen Niyazi Hocamıza, Millî Gazete ailesi olarak Allah’tan acil şifalar diliyoruz.
Karadeniz Bölgesi’nin önemli âlimlerinden, binlerce hafız, on binlerce talebe yetiştiren Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle memleketi Samsun’da özel bir hastanede yoğun bakım tedavisi görüyor. Merhum Ahmet Yaşar Hocaefendiye intisaplı Niyazi Hocaefendi, koronavirüse yakalandıktan sonra çeşitli sağlık sorunları yaşadığı için iki aydır tedavi görüyordu. Niyazi Kasapoğlu Hoca, durumunun ağırlaşması nedeniyle geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerinden dua bekleyen Niyazi Hocamıza, Millî Gazete ailesi olarak Allah’tan acil şifalar diliyoruz.
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