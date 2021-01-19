Niyazi Kasapoğlu Hoca Efendi vefat etti
Samsun'da binlerce talebe yetiştiren Niyazi Kasapoğlu Hoca Efendi vefat etti.
GÜNDEM 19.01.2021, 10:44
Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Niyazi Kasapoğlu Hoca Efendinin vefat ettiğini duyurdu.
Twitter hesabından üzücü haberi duyurudan Kıranşal, şu açıklamayı yaptı:
"Samsun, Termede binlerce hafız yetiştiren ve ömrünü Kur'an hizmetlerine vakfeden sadık dava adamı ve bir Ehli sünnet alimi Niyazi Kasapoğlu hocamız da hakka yürüdü. Rabbim makamını âli eylesin. Efendimiz'e (s.a.s) komşu eylesin."
Twitter hesabından üzücü haberi duyurudan Kıranşal, şu açıklamayı yaptı:
"Samsun, Termede binlerce hafız yetiştiren ve ömrünü Kur'an hizmetlerine vakfeden sadık dava adamı ve bir Ehli sünnet alimi Niyazi Kasapoğlu hocamız da hakka yürüdü. Rabbim makamını âli eylesin. Efendimiz'e (s.a.s) komşu eylesin."
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