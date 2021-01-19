Niyazi Kasapoğlu Hoca Efendi vefat etti

Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Niyazi Kasapoğlu Hoca Efendinin vefat ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından üzücü haberi duyurudan Kıranşal, şu açıklamayı yaptı:

"Samsun, Termede binlerce hafız yetiştiren ve ömrünü Kur'an hizmetlerine vakfeden sadık dava adamı ve bir Ehli sünnet alimi Niyazi Kasapoğlu hocamız da hakka yürüdü. Rabbim makamını âli eylesin. Efendimiz'e (s.a.s) komşu eylesin."

