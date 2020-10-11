Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya’nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan Kaduna eyaletinde bağlı Kidandan ve Kadai köylerine cuma ve dün yapılan silahlı saldırılar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırganlar, cuma günü Kidandan'da 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Dün ise Kadai’ye saldıran teröristler, 9 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

