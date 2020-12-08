Nijerya'da sel felaketi! Binlerce kişi etkilendi çok sayıda kişi öldü

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 68 kişi ölürken, 129 binden fazla kişi selden etkilendiğini açıkladı.

Afette 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini açıklayan Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu." dedi.

Muhammed, NEMA'nın acil durum kurumlarının afetlere müdahale kapasitelerini geliştirmek için destek sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

