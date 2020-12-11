Nijerya'da kanlı baskı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce baskın düzenlendi.

Ülkenin ulusal basınında çıkan haberde basın sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Valisi Abdullah Umar Ganduje, olayı kınayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

