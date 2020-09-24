Nijerya’da feci kaza araçlar küle döndü! 23 kişi öldü

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 23 kişi hayatını kaybetti.Nijerya ulusal basında çıkan haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda kontrolden çıkan tanker 5 araca çarptı.

Çarpışmanın ardından çıkan yangında aralarında 7 çocuk bulunduğu 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

