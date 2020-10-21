Nijerya'da cezaevlerine baskın! 2 bin mahkum firar etti

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Lagos'ta silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden 2 bine yakın mahkum firar etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Manga, yaptığı açıklamada, kalabalık bir silahlı grubun Lagos'ta iki cezaevini basıp görevlileri zapt ettiğini belirtti.

Manga, cezaevlerinde yapılan yoklamada bin 993 mahkumun kaybolduğunu kaydetti.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu ise eyalette SARS'a karşı devam eden protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

