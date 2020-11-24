Nijerya'da camiye baskın yapıldı! Çok sayıda kişi öldü ve kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Kanoma bölgesinde bulunan bir camiye namaz sırasından düzenlene baskında 5 kişi yaşamını yitirdi ve 40 kişi kaçırıldı.

Zamfara Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan Zamfara Eyaleti Valisi Bello Muhammed Matawalle, eyalet hükümeti ve silahlı kişiler arasında yapılan anlaşma kapsamında Gusau bölgesinde rehin alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

