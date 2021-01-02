Nijer'de saldırı: Çok sayıda ölü var
Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
GÜNDEM 02.01.2021, 23:02
Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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