Nihat Ergün, siyasete 1985 yılında Refah Partisi ile başladı. AK Parti Kurucu İl Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve 3 dönem milletvekilliği ve 2 dönem bakanlık görevlerinde bulundu. AK Parti'den 8 Ekim 2019 yılında istifa etti. Ergün, DEVA Partisi Kurucular Kurulu arasında yerini aldı. Nihat Ergün hali hazırda şu anda, Teşkilat İşlerinden Sorumlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Peki, Nihat Ergün kimdir? İşte cevabı...



1962 yılında Kocaeli’de doğdu. Lise eğitimini İzmit Teknik Lisedinde tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını bitirdi.

Serbest ticaret, muhasebe ve müşavirlik, yönetim danışmanlığı alanlarında çalıştı.

Erken yaşlarda sosyal ve siyasi faaliyetlerde bulundu. Aktif siyasi hayata 1985 yalında Refah Partisi'nde başladı ve ilçe Başkanlığı, il Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerine bulundu.

2001 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisine Kurucu İl Başkanlığı, Genel Başkan yardımcılığı, Gurup Başkanvekilliği yaptı.

22. 23. 24. Dönem Kocaeli milletvekili olarak, 60. Hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanı, 61. Hükümette Bilim- Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

