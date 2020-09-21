Niğde'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem!
Niğde'nin Bor ilçesinde sabah saat 06.37'de de 4,1'lik büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 21.09.2020, 07:33
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Niğde'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Öte yandan Bor'da akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 7 evde hasar oluşmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Öte yandan Bor'da akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 7 evde hasar oluşmuştu.
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