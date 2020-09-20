Niğde'den acı haber! 3 ölü, 2 yaralı
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 20.09.2020, 04:02
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ölenlerin cenazesi, savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ölenlerin cenazesi, savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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