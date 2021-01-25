Nicolai Jörgensen'den Galatasaray açıklaması!

Büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'dan beklediği verimi alamayan, Mbaye Diagne'yi ise West Bromwich Albion'a göndereceği konuşulan Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna bir santrfor takviyesi yapması bekleniyordu. Bu doğrulta çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar'ın Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen'i istediği öne sürülmüştü.

30 yaşındaki santrfor, söz konusu iddialara takımının AZ Alkmaar'a 3-2 yenildiği karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla yanıt verdi. ESPN kanalına konuşan 1.90 boyundaki golcü oyuncu, Cim Bom'a gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruyu şu şekilde yanıtladı:



"Galatasaray'ın ilgisiyle alakalı sizden daha fazla bilgiye sahip değilim. Saha dışındaki olaylara fazla odaklanmıyorum. Zaten maçtaki performansıma bakarsanız %100'ümle burada olduğumu görmüşsünüzdür. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Burada mesele, yalnızca benim ne istediğim değil.

Neredeyse beş yıldır Feyenoord'dayım. Kulübü ve şehri seviyorum. Burası benim ikinci evim. Beklemeli ve olacakları görmeliyiz. Detaylarını bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam. Transfere iki açıdan bakmak zorundasınız: Kulüp ve ben. Dolayısıyla bir şey söylemek çok zor. Şu anda tamamı ile Feyenoord'a konsantre olmuş durumdayım. Takımda kalmak da benim için güzel olur."

