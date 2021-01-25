Nicolai Jörgensen'den Galatasaray açıklaması!
Feyenoord forması giyen Danimarkalı golcü Nicolai Jörgensen, Galatasaray'a transfer olacağına yönelik dedikodulara yanıt verdi.
GÜNDEM 25.01.2021, 22:11
Büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'dan beklediği verimi alamayan, Mbaye Diagne'yi ise West Bromwich Albion'a göndereceği konuşulan Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna bir santrfor takviyesi yapması bekleniyordu. Bu doğrulta çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar'ın Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen'i istediği öne sürülmüştü.
30 yaşındaki santrfor, söz konusu iddialara takımının AZ Alkmaar'a 3-2 yenildiği karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla yanıt verdi. ESPN kanalına konuşan 1.90 boyundaki golcü oyuncu, Cim Bom'a gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Galatasaray'ın ilgisiyle alakalı sizden daha fazla bilgiye sahip değilim. Saha dışındaki olaylara fazla odaklanmıyorum. Zaten maçtaki performansıma bakarsanız %100'ümle burada olduğumu görmüşsünüzdür. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Burada mesele, yalnızca benim ne istediğim değil.
Neredeyse beş yıldır Feyenoord'dayım. Kulübü ve şehri seviyorum. Burası benim ikinci evim. Beklemeli ve olacakları görmeliyiz. Detaylarını bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam. Transfere iki açıdan bakmak zorundasınız: Kulüp ve ben. Dolayısıyla bir şey söylemek çok zor. Şu anda tamamı ile Feyenoord'a konsantre olmuş durumdayım. Takımda kalmak da benim için güzel olur."
30 yaşındaki santrfor, söz konusu iddialara takımının AZ Alkmaar'a 3-2 yenildiği karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla yanıt verdi. ESPN kanalına konuşan 1.90 boyundaki golcü oyuncu, Cim Bom'a gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Galatasaray'ın ilgisiyle alakalı sizden daha fazla bilgiye sahip değilim. Saha dışındaki olaylara fazla odaklanmıyorum. Zaten maçtaki performansıma bakarsanız %100'ümle burada olduğumu görmüşsünüzdür. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Burada mesele, yalnızca benim ne istediğim değil.
Neredeyse beş yıldır Feyenoord'dayım. Kulübü ve şehri seviyorum. Burası benim ikinci evim. Beklemeli ve olacakları görmeliyiz. Detaylarını bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam. Transfere iki açıdan bakmak zorundasınız: Kulüp ve ben. Dolayısıyla bir şey söylemek çok zor. Şu anda tamamı ile Feyenoord'a konsantre olmuş durumdayım. Takımda kalmak da benim için güzel olur."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Celta de Vigo
|20
|24
|10. Cádiz
|20
|24
|11. Levante
|19
|23
|12. Getafe
|18
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü