Neymar'ın borcu dudak uçuklatıyor
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine olan borcu adeta dudak uçuklatıyor
GÜNDEM 01.10.2020, 06:42
Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 euro 60 sent borcu olduğu açıklandı.
Neymar, bu borcuyla temerrüde düşenler listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon eurodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.
Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.
Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.
Real Murcia (10,7 milyon euro), Hercules (3,7 milyon euro), Lleida Sportiu (1,5 milyon euro), Real Jaen (1,2 milyon euro), Reus Deportiu (1,1 milyon euro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon euro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon euro), Neptuno Hentbol (1 milyon euro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon euro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon euro) isimleri de listeye girdi.
Neymar, bu borcuyla temerrüde düşenler listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon eurodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.
Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.
Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.
Real Murcia (10,7 milyon euro), Hercules (3,7 milyon euro), Lleida Sportiu (1,5 milyon euro), Real Jaen (1,2 milyon euro), Reus Deportiu (1,1 milyon euro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon euro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon euro), Neptuno Hentbol (1 milyon euro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon euro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon euro) isimleri de listeye girdi.
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