Newton'dan futbolculara Fenerbahçe uyarısı

Newton, “Bu maçı önce kafanızda kazanın. Sahada işler iyi de gitse, kötü de gitse asla disiplinden kopmayın. Güçlü kalıp, kazanacağız” dedi.

Oyunculatını motive eden Newton, " Fenerbahçe deplasmanında alınacak 3 puan, sadece camia ve taraftarları sevindirmek için değil, ligde beyaz bir sayfa açmak ve Newton’un kredisini artırmak açısından da çok değerli... " ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki son idmanda da takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Newton’ın futbolcularına “Bu maçı önce kafanızda kazanın. Biz kaliteli takımız. Sahada işler iyi de gitse, kötü de gitse asla disiplinden kopmayacağız. Her bölgede güçlü kalıp, kazanacağız” dediği öğrenildi. İngiliz hoca, hafta boyunca olduğu gibi yine pres vurgusu yaparken, “Topu kaptırdığımızda hemen ön alanda baskı yapacağız” uyarısında bulundu.

