Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında bu haftanın ilginç maçlarından biri de Newcastle United ile Southampton arasında gerçekleşecek. İşte maçın saati ve muhtemel 11'Leri...
GÜNDEM 06.02.2021, 13:06
İngiltere Premier Lig'de heyecan koronavirüse rağmen devam ediyor.
Ligin 23. hafta maçında Newcastle United ile Southampton ile karşı karşıya gelecek
Newcastle United - Southampton maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maç S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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Ligin 23. hafta maçında Newcastle United ile Southampton ile karşı karşıya gelecek
Newcastle United - Southampton maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maç S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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|03:20
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|Yatsı
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
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|22
|26
|13. Rizespor
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|15. Konyaspor
|21
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|22
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|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Chelsea
|22
|36
|7. Everton
|20
|36
|8. Tottenham
|21
|33
|9. Aston Villa
|20
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
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|21
|16
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