Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de heyecan koronavirüse rağmen devam ediyor.

Ligin 23. hafta maçında Newcastle United ile Southampton ile karşı karşıya gelecek



Newcastle United - Southampton maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maç S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

.

