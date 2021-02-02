Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs salgınına rağmen heyecan devam ediyor.

22. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak.



Newcastle United - Crystal Palace 2 Şubat Salı günü yani bugün saat 23:15'te karşı karşıya gelecek.



Newcastle United - Crystal Palace maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



Newcastle United : Darlow; Manquillo, Schar, Clark, Lewis; Almiron, Hayden, Shelvey, M. Longstaff, Saint-Maximin; Wilson

Crystal Palace : Guaita; Clyne, Kouyate, Dann, Van Aanholt; Riedewald, Milivojevic; Townsend, Eze, Zaha; Mateta

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