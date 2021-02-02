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Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
İngiltere Premier Lig'in 22. haftası yine çok konuşulacak bir maça sahne olacak. Newcastle United sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. İşte maç saati ve kadrolar...
GÜNDEM 02.02.2021, 13:27
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İngiltere Premier Lig'de koronavirüs salgınına rağmen heyecan devam ediyor.
22. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak.
Newcastle United - Crystal Palace 2 Şubat Salı günü yani bugün saat 23:15'te karşı karşıya gelecek.
Newcastle United - Crystal Palace maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Newcastle United : Darlow; Manquillo, Schar, Clark, Lewis; Almiron, Hayden, Shelvey, M. Longstaff, Saint-Maximin; Wilson
Crystal Palace : Guaita; Clyne, Kouyate, Dann, Van Aanholt; Riedewald, Milivojevic; Townsend, Eze, Zaha; Mateta
.
22. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak.
Newcastle United - Crystal Palace 2 Şubat Salı günü yani bugün saat 23:15'te karşı karşıya gelecek.
Newcastle United - Crystal Palace maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Newcastle United : Darlow; Manquillo, Schar, Clark, Lewis; Almiron, Hayden, Shelvey, M. Longstaff, Saint-Maximin; Wilson
Crystal Palace : Guaita; Clyne, Kouyate, Dann, Van Aanholt; Riedewald, Milivojevic; Townsend, Eze, Zaha; Mateta
.
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