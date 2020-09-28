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New York Times: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş
New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.
GÜNDEM 28.09.2020, 09:00
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ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.
Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğiiddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.
ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.
Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.
Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.
ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.
Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğiiddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.
ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.
Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.
Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.
ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.
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