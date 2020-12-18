Netflix'ten kullanıcılara kolaylık sağlayacak uygulama!

Dünyaca ünlü dijital yayın devi Netflix, Android telefonlarda sadece sesi duymayı sağlayacak özelliği bazı kullanıcıların cihazlarında sunmaya başladığını duyurdu.

Görüntüyü kapatıp telefonda başka işlemler yapılmasını izin veren uygulamayı hayata geçiren Netflix, görüntüyü kapatıp telefonda başka işlemler yaparken sadece sesi duymayı sağlayacak özelliği bazı kullanıcıların cihazlarında sunmaya başladı.

Ayrıca bu özelliği kullananlar tam ekranda izlediği yayınlarda görüntünün üst kısmında "Video Off" (Videoyu Kapat) düğmesine sahip olduğu belirtiliyor. Bir diğer yol da kullanıcıların uygulama ayarlarına gidip "Audio Only" (Yalnızca Ses) kısmında karşısına çıkan "Always On" (Her Zaman Açık) ya da "Headphones or External Speakers" (Kulaklık veya Harici Hoparlör) seçeneklerinden birini aktif hâle getirmek. Arka planda dinleme özelliğinin dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

