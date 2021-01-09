Netflix’te en çok izlenen beş dizi
Milyonlarca üyesi bulunan online dizi ve film platformu Netflix, en popüler beş orijinal içeriğini açıkladı.
GÜNDEM 09.01.2021, 08:11
Buna göre listenin birinci sırasında 76 milyon izlenmeyle The Witcher bulunuyor.
La Casa de Papel dizisi 65 milyon izlenmeyle ikinci sırada. Stranger Things de 64 milyon izlenmeyle üçüncü sıraya yerleşti.
Netflix’e göre tüm zamanların en çok izlenen beş orijinal yapımı şöyle:
1. The Witcher (76 milyon)
2. La Casa de Papel (65 milyon)
3. Stranger Things
4. Tiger King (64 milyon)
5. Bridgerton (63 milyon)
La Casa de Papel dizisi 65 milyon izlenmeyle ikinci sırada. Stranger Things de 64 milyon izlenmeyle üçüncü sıraya yerleşti.
Netflix’e göre tüm zamanların en çok izlenen beş orijinal yapımı şöyle:
1. The Witcher (76 milyon)
2. La Casa de Papel (65 milyon)
3. Stranger Things
4. Tiger King (64 milyon)
5. Bridgerton (63 milyon)
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