Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi
İşgal rejimi İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılması için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.
GÜNDEM 30.09.2020, 10:41
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Sabah erken saatlerde kabul edilen tasarıyla, karantina boyunca İsrailliler protesto için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaktaki gösteriye katılabilecek.
Bu kararla, 4 ayı aşkın süredir Batı Kudüs'teki sözde Başbakanlık rezidansı önünde haftalık devam eden Netanyahu karşıtı gösterilere şehir dışından ve kentin uzak bölgelerinden protestocuların katılmasının engellenmesinin önü açıldı.
Siyonist İsrailli muhalifler, protestolara kısıtlama getirilmesinin ülke demokrasisine zarar verdiği ve COVID-19 bahane edilerek Netanyahu'nun politik çıkarlarına hizmet edildiğini dile getirerek karara tepki gösterdi.
Netanyahu hükümeti, geçen hafta da protestolara kısıtlama getirilmesi kararı almış ancak Meclisin onay vermemesi nedeniyle bu girişim boşa çıkmıştı.
İşgal rejiminde 4 aydan uzun süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.
Bu kararla, 4 ayı aşkın süredir Batı Kudüs'teki sözde Başbakanlık rezidansı önünde haftalık devam eden Netanyahu karşıtı gösterilere şehir dışından ve kentin uzak bölgelerinden protestocuların katılmasının engellenmesinin önü açıldı.
Siyonist İsrailli muhalifler, protestolara kısıtlama getirilmesinin ülke demokrasisine zarar verdiği ve COVID-19 bahane edilerek Netanyahu'nun politik çıkarlarına hizmet edildiğini dile getirerek karara tepki gösterdi.
Netanyahu hükümeti, geçen hafta da protestolara kısıtlama getirilmesi kararı almış ancak Meclisin onay vermemesi nedeniyle bu girişim boşa çıkmıştı.
İşgal rejiminde 4 aydan uzun süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.
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