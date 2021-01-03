Netanyahu, gözünü Filistinli seçmene dikti!

Filistin topraklarını işgal eden Siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu gözünü Filistinlilerin oyuna dikti. 23 Martta seçimlere gidecek olan Netanyahu'nun partisi Likud, kan kaybetmeye başladı. Netanyahu, seçimleri kazanabilmek için Filistinlilerin desteğini almak için yoğun bir kampanya başlatacak.



Arap devletleriyle bir bir normalleşen Siyonist İsrail başbakanı Netanyahu, şimdide gözünü İsrail'deki Arap partilere dikti. Siyonist medyasında çıkan haberlerde, Binyamin Netanyahu, parti içinde yapılan bir toplantıda, İsrail'in Arap ülkeleriyle vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına atıfta bulunuldu.

Netanyahu, "Arap devletleriyle ilişkilerde Filistin vetosunu kırdığım gibi, Arap partilerinin (Ortak Arap Listesi Bloku) İsrail'in Arap vatandaşları üzerindeki vetosunu da kırıyorum. Siyonist lider Ze'ev Jabotinsky'nin 'tüm hakların İsrail devletindeki her vatandaşa verilmesi gerektiğine' dair doktrinine inanıyorum. Arap seçmenlere ulaşıyoruz - bize oy verin." dedi.

