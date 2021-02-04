Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretleri 2. kez ertelendi

İşgall rejiminden yapılan açıklamada "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu, havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." denildi.

Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.

Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.



Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.

