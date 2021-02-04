Son Dakika
Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretleri 2. kez ertelendi
Siyonist rejimin sözde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri erteledi.
GÜNDEM 04.02.2021, 12:59
İşgall rejiminden yapılan açıklamada "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu, havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." denildi.
Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.
Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.
Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.
Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.
Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.
Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.
Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.
Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|22
|38
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|21
|40
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|20
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Newcastle
|22
|22
|16. Burnley
|21
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü