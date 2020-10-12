Netanyahu açıkladı! BAE Veliaht Prensi Bin Zayed ile görüşecek

İşgalci siyonist İsrail rejimi ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının kabinede oylaması öncesi konuşan Netanyahu, Bin Zayed'i İsrail işgali altındaki topraklara davet ettiğini belirtti.

Muhammed Bin Zayed'in de kendisini BAE'ye davet ettiğini ve "yakında" bir araya gelme konusunda sözleştiklerini dile getiren Netanyahu, "Ama öncesinde BAE'den bir heyet İsrail'e gelecek ve buradan da bir heyet oraya ( Abu Dabi) gidecek." ifadelerini kullandı.

Yerel basına konuşan İsrail rejimi yetkilileri, gelecek hafta BAE'den üst düzey bir heyetin İsrail işgali altındaki topraklara geleceğini dile getirdi.



Öte yandan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Bin Zayed'in hafta sonunda telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Netanyahu ile Bin Zayed'in işgalci siyonist İsrail rejimi ile BAE arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki barış ve istikrarın ele alındığı aktarıldı.

İşgalci siyonist İsrail rejimi ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştire anlaşması imzalanmıştı.

