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Netanyahu 9 Şubat’ta BAE’ye resmi ziyarette bulunacak
İşgaci rejim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 9 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyarette bulunması bekleniyor.
GÜNDEM 01.02.2021, 09:27
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İşgalci İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında geçtiğimiz sene 15 Eylül’de Beyaz Saray’da ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" imzalanmıştı. BAE, Tel Aviv’de İsrail ise Abu Dabi’de büyükelçilik açma kararı almıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 9 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor. Netanyahu’nun resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geleceği bildirildi.
Netanyahu’nun BAE ziyaretinin geçtiğimiz Aralık ayında yapılması ve 3 gün sürmesi planlanmış, fakat ziyaret o zamandan bu yana 2 kez ertelenmişti. Netanyahu’nun 9 Şubat’taki ziyareti ise daha önce planlanan ziyaretlerin aksine 3 gün yerine sadece birkaç saat sürecek.
Netanyahu’nun BAE ziyaretinin geçtiğimiz Aralık ayında yapılması ve 3 gün sürmesi planlanmış, fakat ziyaret o zamandan bu yana 2 kez ertelenmişti. Netanyahu’nun 9 Şubat’taki ziyareti ise daha önce planlanan ziyaretlerin aksine 3 gün yerine sadece birkaç saat sürecek.
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