Nesli tükenen geyiği vurup paylaştı! MHP'li isim tepki çekti

MHP'li Mehmet Kula'nın av paylaşımı tepki çekti. Güzelbağ Belediyesinin Eski belediye başkanı Mehmet Kula, facebook hesabı üzerinden vurduğu geyiği paylaştı.

Kısa sürede bu geyiğin, nesli tükenmekte olan bir kızıl geyik olduğu anlaşıldı. Olayın duyulmasıyla çok sayıda hayvansever, "Bu vahşet durdurulsun" çağrısı yaptı.

Mehmet Kula tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"2020-2021 av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan milli parklar görevlisi Kamil Bayır beye teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum"

