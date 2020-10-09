Nefes kesen park! İzleyenler hayrete düştü .

Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor.

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