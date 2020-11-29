Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş!

Süper Lig'in 10. haftası derbi maça sahne oldu. Ülker Stadı'nda Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta 4-3 yendi. Beşiktaş, 15 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı.

Sarı lacivertliler maçın henüz 4.dakikasında Abubakar’ın golüyle 1-0 geriye düştü. 20.dakikada Abubakar kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti.

Bir anda şok skorla oyuna başlayan ev sahibi ekip 34.dakikada Cisse ile karşılık verdi. Devre arasında soyunma odasına 2-1 ilk skorla gidildi.

İkinci yarı başladıktan 5 dakika sonra Beşiktaş’ta Larin 2.sarı karttan atıldı ve kalan dakikaları konul ekip 10 kişi oynamak zorunda kaldı. 53.dakikada Necip Uysal takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

Bu dakikadan sonra baskılarını arttıran Fenerbahçe aradığı golü 68.dakikada Ozan Tufan ile buldu. Sertliğin arttığı bu bölümde Beşiktaş yine oyundan kopmadı ve 88.dakikada Nskala ile skoru 4-2’ye getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında Ozan Tufan’ın penaltıdan attığı gol skoru belirlemiş oldu. Bu sonuçla Galatasaray’dan sonra Beşiktaş da Kadıköy’deki galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Foto-haber: Uğur Şenpire

