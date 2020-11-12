Nedim Şener'den Albayrak'a tepki! Devlet nezaketinden uzak

Hürriyet gazetesi yazarı ve gazeteci Nedim Şener, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haber Global televizyonunda '40' programına katılan Şener, "Berat Albayrak'ın görevi bırakması neden geç açıklandı?" sorusuna, "Bence Berat Albayrak'ın istifası konusunda ne yapacaklarına karar veremedikleri için geç açıklama yaptılar" ifadelerini kullandı.

İşte Nedim Şener'in konu ile ilgili açıklaması:

Bence tam ne yapacaklarına karar veremediler. Gariplik şuydu, bir kişi istifa etmek isteyebilir, Cumhurbaşkanı görevden almak isteyebilir ama sosyal medyadan o içerikle devlet adabı ve usulüne uygun olmayan bir şekilde bir mesaj yayınlanınca bence o bir karmaşa yarattı. Burada belki Berat Albayrak'ın ikna edilmesi yönünde bir çaba olduğunu düşünmüyorum. Neyin ne olduğunu anlamak için geçen zaman olsa gerek. Ortada net olmayan şeyler vardı. Bu tartışma buraya gelmeden önce siyasette atamalar yaparken bu tür tartışmalara sebep olmayacak isimlerin seçilmesi çok yerinde olur. Nedir o? Bir insan çok başarılı olabilir ama eğer bir akrabalık bağınız varsa, bu tür atamalarda uzakta durmak hem ona hem size fayda sağlar. Ama madem oldu. Bu istifayı da en azından devlet nezaketi ve gelenekleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı'na sunarsınız ama sosyal medyayı bu şekilde kullanıp ortalığı anlaşılmaz hale getirip tartışma yaratmaya gerek kalmazdı.

