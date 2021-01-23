Neden kadrosuz çalıştırılıyor?

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere istihdam edilen 8 bin 600 personelin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması için verdiği soru önergesine, “Geçici orman işçilerinin kadrosuz şekilde 9 Ay 29 gün çalıştırılmasının nedeni nedir? Bu çalışma süresi neden kimi zaman 5 ay 29 gün olabiliyor? Bu farklılığın sebebi nedir?” diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, orman işçilerinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşıdı. Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 bin 600 geçici işçinin iş akdinin askıya alınmasıyla ilgili nedenleri sordu.



Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, orman yangınları ile mücadele etmek üzere istihdam edilen personellerin karşılaştığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması için şu soruları sordu:

1-Yeni alımlarla birlikte Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yönetici, memur ve işçi pozisyonlarında çalışan toplam personel sayısı kaçtır? Yangınları önlemek için sahada aktif görev alan personel sayısı yeterli midir?

2-Geçici orman işçilerinin kadrosuz şekilde 9 Ay 29 gün çalıştırılmasının nedeni nedir? Bu çalışma süresi neden kimi zaman 5 ay 29 gün olabiliyor? Bu farklılığın sebebi nedir?

3-Geçici orman işçilerini kadroya geçirerek mağduriyetlerini gidermek, orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların geliştirilmesi için sürekli bir çalışmanın yapılabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

4-Genel Müdürlük bünyesinde uzun yıllardır çalışan tecrübeli işçiler yaş sınırlamasından dolayı, alınan 750 adet kadrolu iş makinaları operatörleri alımına başvuru yapamamıştır, alımlar haricen yapılmıştır. Bu tür alımlar yapılırken yaş sınırlamasının kaldırılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

