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Necmettin Elmastaş kimdir?
Necmettin Elmastaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Necmettin Elmastaş kimdir? Necmettin Elmastaş kaç yaşında? İşte, merak edilenler.
GÜNDEM 06.02.2021, 08:45
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Necmettin Elmastaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın atama kararı ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. Peki, Necmettin Elmastaş kimdir? Necmettin Elmastaş kaç yaşında? İşte, Prof. Dr. Necmettin Elmastaş hakkında merak edilenler.
Necmettin Elmastaş, 1974 senesinde Bitlis'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1993'te Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Coğrafya bölümünde okudu.
Yüksek Lisans eğitimini 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında alan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında 2002'de Doktorasını tamamladı.
Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın sırasıyla akademik ve yöneticilik kariyerleri şöyledir;
Son olarak, Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Necmettin Elmastaş, 1974 senesinde Bitlis'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1993'te Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Coğrafya bölümünde okudu.
Yüksek Lisans eğitimini 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında alan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında 2002'de Doktorasını tamamladı.
Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın sırasıyla akademik ve yöneticilik kariyerleri şöyledir;
Son olarak, Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
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